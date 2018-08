Avezzano. La nazionale italiana giovanile triathlon, agli ordini del coordinatore Dusi Tommaso e del tecnico Strada Massimo, ha scelto Ovindoli come base del raduno estivo e la Piscina Pinguino per gli allenamenti di nuoto.

Circa 30 atleti si allenano per partecipare alla coppa Europa in Slovacchia. La Pinguino fa un enorme in bocca al lupo a questi ragazzi e ai loro tecnici.