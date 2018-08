La musica torna nella grotta di Luppa per un concerto indimenticabile con la Toscanini Young orchestra

Sante Marie. I musicisti tornano nella grotta di Luppa per un concerto indimenticabile. Tutto pronto nella riserva naturale grotta di Luppa a Sante Marie per la terza edizione di “Una montagna di musica e poesia”. L’appuntamento, che negli anni passati ha riscosso molto successo, è stato organizzato dall’amministrazione comunale e dalla riserva naturale con la collaborazione dell’associazione anziani di Sante Marie e di Ambecò.

Il concerto prevede come sempre la partecipazione della Toscanini Young orchestra diretta dal maestro Paolo Totti che negli anni passati ha incantato gli spettatori presenti con musiche del repertorio classico, ma anche colonne sonore di film e sinfonie moderne. I musicisti arriveranno direttamente nella grotta dove terranno il concerto avvolti dall’atmosfera magica delle spelonche. Prima però ci sarà alle 15 un laboratorio creativo per i bambini a cura di Ambecò, la lettura di poesie da e testi da parte dei nonni dell’ associazione anziani di Sante Marie “Torquato Di Bernardo” e subito dopo, a partire dalle 16.30, il concerto della Toscanini Young orchestra. Gli organizzatori hanno già stabilito che in caso di maltempo la manifestazione si terrà nelle scuole primarie di Sante Marie.