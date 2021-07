La musica dal vivo torna ad essere protagonista nella prima edizione del Festival di Borgo Via Nuova

Avezzano. Al via la prima edizione di Borgo in Rock Fest, festival che si svolgerà il prossimo 10 luglio all’interno della piazza di Borgo Via Nuova di Avezzano.

Torna ad essere protagonista la musica dal vivo in questa estate di ripartenza grazie anche a Borgo in Rock Fest, manifestazione organizzata dalla ProLoco di Borgo Via

Nuova e la cui direzione artistica è curata dal cantante marsicano Francesco Torge.

La musica sarà la padrona indiscussa della serata che si articolerà in 8 esibizioni di musicisti e band della scena marsicana e non solo. Parteciperanno infatti Francesco Torge, Blessiu, Wanderlust, Shedders, N’emy, Lucky Shot, Maxwell Pied e Chiara Hudson.

Il festival, che sarà arricchito anche dalla presenza di stand enogastronomici, si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid 19 e con l’adozione di tutte le misure anticontagio previste.