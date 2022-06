La montagna accessibile a tutti: all’alba si parte per la scalata di Fabio sul Monte Velino

Massa d’Albe. Tutto pronto per un evento che già si prefigura come straordinario. Domani si realizzerà il sogno del marsicano Fabio Cofini: “Guardare il panorama dalla vetta del Monte Velino”.

“Sarà faticoso ma sarà bellissimo”, racconta Mirko Cipollone, del tour operator “Appennini For All”, nota realtà turistica che promuove il turismo accessibile adatto a tutti, affetti da disabilità e non. La partenza sarà all’alba e con il gruppo che accompagnerà Cofini, appassionato di montagna che per via della sua disabilità, non è mai riuscito a salire sulla vetta del Velino, ci saranno anche medici e fiosioterapisti.

“In Joëlette sul Velino” è uno degli eventi speciali inseriti nel cartellone della kermesse Cinema e Ambiente, organizzata dal regista Paolo Santamaria.

Al ritorno, previsto in serata, ci sarà una grande festa organizzata dall’associazione I Grifoni, nell’organizzazione dell’evento.

