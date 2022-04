“La missione della Chiesa nel turismo e nello sport”, Clero e amministrazione unite per bene comune

Ortucchio. Si è tenuto ad Ortucchio l’appuntamento “La missione della Chiesa nel turismo e nello sport” lo scorso 20 aprile. In mattinata, si è riunita la Consulta regionale di Pastorale per il Turismo, Sport e Tempo Libero, coordinata dal Vescovo delegato monsignor Michele Fusco, dal responsabile regionale Mario Ialenti e dal direttore diocesano e parroco di Ortucchio, padre Riziero Cerchi. Accompagnati dal sindaco del paese, Raffaele Favoriti, e dai suoi collaboratori, esempio di presenza attiva e di preziosa collaborazione con la chiesa parrocchiale, un tour storico-artistico fra le bellezze del piccolo borgo, con la visita al Santuario parrocchiale di Sant’Orante e al bel Castello Piccolomini di Ortucchio.

Un esempio semplice e genuino di come Chiesa e amministrazione possono camminare insieme per valorizzare il bene comune. A seguire, alla presenza del vicario generale della diocesi di Avezzano, don Francesco Tudini, presso la sala consiliare, la tavola rotonda curata da don Gionatan De Marco, direttore dell’ufficio nazionale Cei per il Turismo, Sport e Tempo Libero che ha dialogato con i direttori degli uffici diocesani di Abruzzo e Molise e con l’amministrazione comunale.

Nel pomeriggio invece, l’evento, promosso dalla Pastorale del turismo, sport e tempo libero della diocesi di Avezzano è stato aperto a tutti, con attenzione particolare ai sindaci, agli assessori regionali, agli enti e alle associazioni che si occupano di turismo, cultura e valorizzazione del territorio, ai dirigenti scolastici. L’appuntamento, alla presenza del vescovo di Avezzano, monsignor Giovanni Massaro, si è svolto nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Capodacqua. «L’evento – dichiara Riziero Cerchi, responsabile diocesano pastorale del turismo e moderatore del convegno – è nato con la finalità di promuovere lo sport come crescita integrale della persona umana e avviare un percorso di sviluppo del “turismo conviviale” come nuova frontiera per la valorizzazione di un territorio, come quello marsicano, ricco di fede, di cultura, di arte e di tradizione».

Le relazioni centrali sono state a cura di don Gionatan De Marco e di Pierluigi Magistri, professore dell’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma e membro della Consulta nazionale Cei per il Turismo, Sport e Tempo Libero. Le conclusioni del convegno sono state a cura del Vescovo dei Marsi, monsignor Giovanni Massaro.