La Miss del sorriso in visita al centro anziani di Trasacco per una giornata all’insegna della condivisione

Trasacco. Una giornata speciale quella vissuta ieri nel Centro Diurno Anziani di Trasacco, dove la bellissima Miss del Sorriso Ilaria Di Paolo ha fatto visita agli ospiti della struttura. Un pomeriggio all’insegna della condivisione, della gioia ed ovviamente del sorriso, che nasce dalle cose semplici come una carezza, una passeggiata mano nella mano, uno sguardo sincero o una chiacchierata all’aria aperta. Stare insieme è la chiave per superare le difficoltà e dare un senso alle cose più importanti, ed è questo spirito solidale che accomuna idealmente il progetto Miss Sorridi con Noi promosso dal fotoreporter Antonio Oddi ed il lavoro che viene svolto giorno dopo giorno nel centro, che proprio il 28 agosto prossimo festeggerà 10 anni di attività sul territorio.

È il presidente Eugenio Catarinacci, orgogliosissimo di tutte le iniziative che vengono realizzate con passione e dedizione per far stare bene gli anziani, a spiegarci che “tutto questo lavoro, sia il mio che quello di Antonio, ha un unico grande obiettivo: non lasciarli isolati! Quando sono venuto a conoscenza del progetto Miss Sorridi con Noi ho pensato subito che fosse un’idea fantastica, poiché rispecchia appieno ciò che facciamo noi nel nostro piccolo. Portare gioia, ascolto e buon umore alle persone che ne hanno bisogno è l’obiettivo solidale che tentiamo di raggiungere con tutte le nostre forze, per questo non mi resta che rinnovare i complimenti ad Antonio ed alla Miss Ilaria. Un grazie di cuore va anche al presidente provinciale Ancescao Michele Lucidi, nonché membro del consiglio nazionale, per la sua partecipazione e presenza attiva”.

“È stata una giornata intensa, allegra, ricca di emozioni e di momenti che mi hanno permesso di conoscere non solo la realtà del Centro di Trasacco nella varietà delle sue attività ed iniziative, ma di poter ascoltare e parlare con i dolcissimi nonni e nonne ospiti della struttura”; commenta la reginetta del sorriso Ilaria Di Paolo, “È stata un’accoglienza bellissima, e devo dire che sono rimasta colpita dall’organizzazione del centro, pensato e curato nei minimi dettagli da chi lo gestisce. È chiaro che dietro tutto questo c’è amore e tanta dedizione”.