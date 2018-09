La Micron di Avezzano cambia sede: pronti nuovi uffici, laboratori e aree tecniche all’avanguardia

Avezzano. Micron Technology Inc. (Nasdaq: MU) ha annunciato oggi che la Società ha scelto per il suo sito di Avezzano una nuova sede indipendente. Il trasferimento al nuovo sito, situato ad Avezzano nel campus di via Newton 34, avverrà durante la prima metà del 2019 e i dipendenti vi troveranno spazi all’avanguardia per uffici, laboratori e aree tecniche, oltre ad aree break e servizi.

“I gruppi basati ad Avezzano guidano progetti tra i più avanzati e innovativi nel mondo. Con lo spostamento del sito di Avezzano ad una sede indipendente, Micron offrirà ai nostri team altamente specializzati spazi per uffici e laboratori su misura per le loro esigenze”, Ha dichiarato Claudio Mari, Site Manager, Avezzano e Padova. Il sito Micron di Avezzano ospita team specializzati, che progettano e sviluppano circuiti di memoria avanzati, e organizzazioni di supporto che contribuiscono a progetti e attività in ambito regionale e globale. Nel nuovo sito i team troveranno un ambiente ottimale, strumenti di lavoro e attrezzature per svolgere compiti complessi che richiedono competenze interdisciplinari, velocità e accuratezza di esecuzione, collaborazione e comunicazione tra team in ambito globale. Riconosciuto come un uno dei centri di eccellenza locali nello spazio high-tech, il sito Micron di Avezzano ha svolto un ruolo importante nella creazione dell’ecosistema dell’innovazione regionale, creando e promuovendo una solida rete di collaborazioni con università e scuole.