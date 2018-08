“La messa è finita…” esilarante commedia dialettale in scena nella caratteristica piazzetta di Rosciolo

Rosciolo. La compagnia teatrale “Bella Risciolo Me” presenta “La messa è finita…”, l’esilarante commedia dialettale in due atti in scena in Piazza della Torre venerdì 17 agosto, alle ore 21. Sul palco saranno presenti carattere, schiettezza e simpatia nell’incantevole cornice della piazzetta di Rosciolo. L’evento teatrale sarà anche l’occasione per visitare il borgo, splendido gioiello della Marsica medievale.

