La messa di Pasqua in tv con il vescovo Massaro dalla parrocchia del Sacro Cuore a Celano

Celano. L’arte in evidenza a Celano, con la bellezza delle chiese antiche, l’affascinante storia, la liturgia. Domenica 17 aprile, giorno della Santa Pasqua, con il commento del vescovo dei Marsi, monsignor Giovanni Massaro, quarta puntata in diretta dalla chiesa del Sacro Cuore.

La funzione sarà officiata da don Gabriele Guerra. Il progetto, in 7 puntate, percorso da favola attraverso gli antichi luoghi di culto della città, vedrà protagonista, per Pasqua, una struttura relativamente giovane, perché concepita nel 1962 dall’architetto Augusto Angelini.

Grazie al contributo filmato del consigliere comunale Valeriano Fidanza, saranno anche evidenziati (con relative chiese) Borgo Strada 14 e Ottomila.

Il programma, che ha il patrocinio del Comune di Celano, che nasce da un progetto della giornalista Orietta Spera, fortemente voluto dall’amministrazione comunale (in primis dal presidente del consiglio, Silvia Morelli), va in onda in diretta dalle 10,30 su Telemax, televisione regionale, sul canale 14 del digitale terrestre ed è visibile in tutto il mondo grazie ad Apktv, produzioni televisive (www.Apktv.it). Regia di Massimo Scafati.

Con gli storici Giuseppe Grossi e Massimo Pasqualone. Appuntamento a domenica 17 aprile, 10,30, su Telemax, Chiesa del Sacro Cuore a Celano.