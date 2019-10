La Mela di AISM torna nel territorio abruzzese per la lotta alla sclerosi multipla, ecco tutti gli appuntamenti

L’Aquila. Insieme nelle piazze contro la sclerosi multipla.

La cura della sclerosi multipla ancora non esiste, per questo è importante sostenere la ricerca l’unica arma oggi per sconfiggere la malattia. I fondi raccolti con la Mela di AISM andranno ad aiutare la ricerca in importanti progetti per trovare la causa e la cura risolutiva per la sclerosi multipla e per implementare i servizi dedicati ai giovani i più colpiti dalla malattia. La sclerosi multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante. Questa malattia si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell’equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona. In Italia, ogni anno 3.400 persone vengono colpite dalla sclerosi multipla; in media, si ha una nuova diagnosi ogni 3 ore. Delle 122 mila persone con SM, il 10% sono bambini e il 50% sono giovani sotto i 40 anni. E’ la seconda causa di disabilità nei giovani dopo gli incidenti stradali. L’Italia è il paese a rischio medio-alto di sclerosi multipla: è di oltre 5 miliardi di euro l’anno il costo socialemedio della malattia. E’ una emergenza sanitaria e sociale.

La manifestazione inizierà venerdì 4, in occasione del Dono Day, e proseguirà per tutto il weekend, sino a domenica 6 ottobre.

I punti di ritrovo saranno oggi a Carsoli( Telecontact Center) e a Scoppito (Bar 3 Pini). Domani 4 ottobre presso Thales Alenia, Coop Bazzano, Coop Scoppito, Coop Torrion. Il 5 e 6 Ottobre presso i centri commerciali L’aquilone e Amiternum, Supermercato Gallucci, Carrefour Panella, Pizzeria Peste e Corna; a Paganica presso Parrucchiera Elena, Piazza Santa Maria.

Il 5 Ottobre mattina presso Piazza Duomo L’Aquila e ad Avezzano presso Piazza Risorgimento e i centri commerciali I Marsi, le Ginestre (Celano) e Nuovo Borgo (Sulmona). Gli altri comuni interessati saranno Collebrincioni,San Demetrio,Tagliacozzo,Montereale,Pescasseroli,Rocca Di Mezzo, Capestrano, Trasacco, Castelvecchio Subequo