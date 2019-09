La marsicana Michela Paris convocata per il raduno tecnico nazionale a Riccione, la cintura nera di karate approda nella categoria senior

Avezzano. La marsicana Michela Paris, atleta di spicco in piena attività e cintura nera di karate, è stata convocata per il raduno tecnico nazionale a Riccione come atleta senior nella categoria 61 chilogrammmi.

La giovane atleta avezzanese ha trascorso l’estate in preparazione del campionato nazionale del settore, sotto la guida del suo allenatore Sante Baldassarre, cintura nera quarto dan. Dopo sette anni di stop ha ripreso in pieno l’attività ed ha conseguito il terzo posto master 75 chilogrammi per l’ASD karaté Lions di via Sandro Pertini affiliato alla Fijlkam l’associazione affiliata al Coni.

Michela rappresenta quelle atlete che non sfigurano in uno sport che fino a qualche tempo fa era considerato prettamente maschile.

La Paris, studentessa universitaria di Scienze Motorie, affianca Baldassarre che cura al Tempio una nidiata di ragazzini che fanno allenamento su tre turni a partire dai più piccoli per arrivare ai seniores e agli agonisti con la cintura nera Davide Colucci, che si accinge a confermare un ottimo anno di allenamento nelle gare nazionali.