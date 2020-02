La marsicana Francesca Carolli medaglia d’oro con la nazionale italiana nel campionato di sci Opa Cup

Avezzano. Chicca Carolli medaglia d’oro con la squadra italiana nel Parallelo dell’Opa Cup in Spagna. Con la nazionale italiana, a soli 16 anni, ha conquistato la medaglia d’oro in Spagna, battendo l’Austria in finale. Si è poi classificata quarta nel Super G e nello Slalom gigante. Sempre prima delle italiane.

Un risultato eccezionale quello raggiunto dalla giovane marsicana Francesca Carolli, nata a Roma, ma di Avezzano, nelle gare a Folgaria dell’ Alpe Cimbra Children Cup. Nel gigante Allievi, si è classificata al quarto posto staccata di pochi centesimi dalla fuoriclasse croata Ljutic, che aveva vinto nello slalom e dalle due austriache Viktoria Burgler e Victoria Olivier, rispettivamente seconda e terza.

Dopo la medaglia d’argento nello slalom, è arrivata ai piedi del podio, ma è la prima delle italiane, segnale che ha poche rivali nel panorama nazionale.

Il dato significante è che è stata tra i due che hanno dato il contributo più determinante alla squadra italiana che ha dominato la classifica delle 39 nazioni in gara. Il suo prossimo impegno è al di fuori dei nostri confini, in Spagna, dove è in programma l’Opa Cup Fis Children Cup.