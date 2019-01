La marsicana Chiara Tarquini nel cast dell’Orchestra Filarmonica serba, la cantante tra i nomi della lirica mondiale

Ovindoli. Una marsicana doc alla conquista della Serbia. Lei è Chiara Tarquini, è una cantante lirica originaria di Ovindoli ed ha solo 24 anni. Ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni, quello di cantare con l’Orchestra Filarmonica giovanile serba “Naissus”, diretta dal maestro Zoran Andric, per il concerto di capodanno serbo del 2019 che si è svolto lo scorso sabato.

“Puntate sempre in alto e non smettete mai di credere nei vostri sogni”: questo è il commento di Chiara che ci ha raccontato la sua esperienza in terra serba nel concerto di inaugurazione del nuovo anno.

La più giovane tra i cantanti dell’orchestra, Chiara è felice e soddisfatta della sua esperienza. “Sono orgogliosa e felice di preso parte ad un cast colleghi di fama internazionale”, ci ha raccontato la giovane marsicana, “sono state giornate lunghe, pienissime e faticose”.

“Prove fino a notte fonda, spostamenti in aereo, taxi e autobus, conferenza in stampa in Comune”, spiega la cantante lirica, “ma ricompensate dai lunghi applausi di un pubblico entusiasta, caloroso e attento, che ha riempito il cuore di tutti noi artisti di immensa soddisfazione e gioia”.

“Ci tengo a ringraziare il Maestro Zaran Andric“, conclude Chiara Tarquini, “per avermi dato l’opportunità di un grande sogno: cantare affianco a grandi nomi della lirica mondiale a soli 24 anni. Un’emozione che porterò sempre nel mio cuore e che mi rendere particolarmente fiera ed orgogliosa dei miei studi e del mio lavoro”.

E oggi la nostra terra è orgogliosa di un altro prestigioso riconoscimento frutto del talento di una giovane abruzzese.