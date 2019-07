La Marsica social in crisi di identità, spopola sul web la App che invecchia e ringiovanisce

Avezzano – Il passatempo virale di questi ultimi due giorni è stata la Face App, gratuita da Play store che in pochi click consente sicuramente un bel divertimento immediato. Un prodotto che ha entusiasmato mila persone i quali hanno ceduto alla tentazione di scannerizzare nella App foto proprie e anche foto altrui per divertirsi a vedere l’immediata trasformazione. E’ andata per la maggiore la modalità di invecchiamento.

E così i social improvvisamente sono andati in crisi di identità. Moltissimi utenti hanno cambiato le loro foto profilo sostituendo quelle attuali con le ritoccate avanzando vertiginosamente in un tempo futuro. I segni dell’invecchiamento sono inesorabili, in certi casi perfetti, in altri troppo artefatti. Ma dipende dalla qualità della foto che viene passata a rassegna nella App.

E così in un secondo non ci si riconosce più. I giovani si sono dunque voluti vedere da vecchi. I maturi, dopo aver visto le loro foto in età avanzata, invece hanno preferito desistere o quantomeno ricorrere all’inversione di tendenza: ossia le foto da giovani. Ma questo fenomeno sul web è stato molto marginale. In poche ore il popolo del web è diventato improvvisamente formato da visi segnati da rughe e decadimenti vari, borse sotto agli occhi, solchi vari nelle espressioni di un viso trasformato. Anche i più parchi di azioni social fuori misura non hanno resistito alla tentazione non contenti del proprio, c’è chi si è divertito a scansionare anche le foto di amici trasformandone l’attuale beltà in caratteristiche diametralmente opposte.

C’è anche qualcuno che non capendo bene cosa stesse accadendo ha ben pensato che qualche amico “avesse fatto una brutta ed improvvisa calata”. Telefonate in giro… tizio starà male, caio starà peggio. Poi si è scoperto l’arcano. E la fantasia sul web non ha confini, ed i social media questa volta sono perfito riusciti ad anticipare il futuro.