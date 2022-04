La Marsica si raccoglie in preghiera per il Venerdì Santo tra riti e processioni [Video e foto]

Avezzano. È stato un Venerdì Santo da ricordare quello del 2022 per la Marsica come per l’intera Italia. Dopo due anni di stop ai riti della Settimana Santa in presenza, a causa dell’emergenza coronavirus che ha costretto i sacerdoti a organizzare dirette delle celebrazioni, sono tornate le Via Crucis.

Ad Avezzano per la prima volta a capo della Via Crucis c’era il vescovo dei Marsi, monsignor Giovanni Massaro, con al suo fianco i sacerdoti di tutte le parrocchie della città. Il corteo ha attraversato le principali strade di Avezzano per poi rientrare nella chiesa di San Giovanni.

A Celano le confraternite hanno animato la processione del Venerdì Santo che è partita dalla chiesa di San Giovanni e si è conclusa in piazza IV Novembre. Accanto a don Ilvio Giandomenico il coro polifonico Giuseppe Corsi e quello delle altre parrocchie, oltre all’associazione culturale musicale Banda Città di Celano che ha suonato per tutto il percorso: con gli adulti la sezione Young.

Alle 8 in punto questa mattina si è mossa la Via Crucis di Scurcola Marsicana, una delle più antiche della Marsica e d’Abruzzo. I confratelli del Santissimo Sacramento, Santissima Trinità, San Bernardino da Siena e Santissimo Suffragio hanno intonato gli antichi canti lungo il percorso mentre il parroco don Nunzio ha riunito tutti in preghiera lungo le stazioni.

All’imbrunire è uscita dalla chiesa delle Misericordia in piazza dell’Obelisco la processione di Tagliacozzo. Suggestive le immagini della statua dell’Addolorata e del Cristo Morto che hanno attraversato il centro storico della città. A capo del corteo religioso gli incappucciati che da sempre contraddistinguono la Via Crucis di Tagliacozzo.

Tante sono state poi le processioni che si sono svolte negli altri comuni della Marsica tra il tardo pomeriggio e la sera. A Capistrello il corteo religioso ha attraversato tutto il centro del paese facendo tappa nei luoghi più simbolici, come anche a Pescina dove la Via Crucis si è svolta in notturna. In serata si sono tenute le processioni anche a Sante Marie, dove il parroco padre Michelangelo ha coinvolto anche i ragazzi che hanno fatto delle piccole rappresentazioni, e a Villavallelonga dove il sacerdote, don Carmine Di Bernardo, ha fatto rivivere all’intera comunità il rito della Passione del Signore tra le strade del paese.

