La Marsica piange la scomparsa di Dario Cordone: le sue camicie hanno fatto il giro del mondo

Aielli. È morto dopo una malattia, l’imprenditore di Aielli, Dario Cordone. Aveva 70 anni. Dario Cordone era figlio di Luigi Cordone, arrivato da Teramo nella Marsica, per poi diventare un nome della sartoria.

Suo figlio Dario aveva ereditato la stessa passione, quella della camiceria e con le sue realizzazioni completamente artigianali e made in Italy era riuscito anche ad uscire dai confini prima regionali e poi nazionali.

Il nome Cordone è arrivato così da Aielli, dove c’era la famosa camiceria che per anni ha dato lavoro a tante giovani della Marsica, a diversi negozi di Avezzano e anche in un’attività commerciale in via Nazionale a Roma.

Sulle sue orme hanno camminato i figli, Luigi e Virginia, anche loro imprenditori di due linee diverse di abbigliamento sartoriale: una da uomo, l’altra da donna. Cordone era malato da qualche mese. Oltre ai due figli lascia la moglie Antonietta.