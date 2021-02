La Marsica onora Valeria, Gianmarco, Gian Mauro e Tonino: alle 15 la camera ardente

Avezzano. “Quando perdi qualcuno che ami ottieni un angelo che già conosci…”, si legge sul manifesto che annuncia i funerali dei quattro escursionisti marsicani che hanno perso la vita sul Monte Velino.



La camera ardente verrà allestita all’interno della cattedrale di Avezzano. Il servizio funebre è a cura delle agenzie funebri Rossi, Bossi e Luciani.

L’accesso sarà disciplinato all’esterno e all’interno dalle forze dell’ordine affiancate dai volontari della Protezione Civile, oggi domenica 21, dalle 15 alle 20 e domani, lunedì 22, dalle 7 alle 13.

L’accesso ai funerali, che si svolgeranno domani, alle 15, all’interno della Cattedrale, sarà riservato ad un ristrettissimo numero di partecipanti, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e dalle disposizioni ecclesiastiche, i quali interverranno con uno specifico pass rilasciato dal Comune di Avezzano.

Intanto un operatore che in questi giorni ha partecipato al riconoscimento dei corpi fa sapere:

“Affrontare la morte è difficile anche per chi lo fa di mestiere. Vorrei che si rendesse pubblico quando io ho visto fare dal personale dell’obitorio dell’ospedale di Avezzano. Mi sento di ringraziare queste persone per come si sono prese cura dei quattro escursionisti. Ho visto un pudore, le lacrime e un decoro nei confronti di queste persone che credo non dimenticherò mai”.

Su Monte Cervaro, lo staff della pizzeria Il Padrino, dove lavorava Gianmarco Degni, ha messo un cuore che guarda verso il Monte Velino, che ricorda i quattro escursionisti.

Da oggi è diverso guardar le tue cime, vecchio Velino imbiancato.

Da quando hai detto: voglio vedere che faccia ha la Morte,

e giù neve su neve.

O forse non tu, forse l’Eterno Signore delle cime,

ma Lui già sa di morte e di vita… Zitta non dire. Taci il mistero del nascere e morire, del vivere: camminiamo su creste di abisso, spesso ignari di tanto sgomento. Fugge il cuore distratto allo sguardo che cade nel vuoto. Amici, per noi, il nome vostro non si perda in terra di oblio.

Cecilia Sartini