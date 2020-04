La Marsica non dimentica L’Aquila, candele accese alle finestre per ricordare il terremoto del 2009

Avezzano. Finestre e balconi illuminati nella Marsica per ricordare gli 11 anni del terremoto dell’Aquila. I Comuni del territorio hanno risposto all’appello del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e dell’Anci per non dimenticare le 309 vittime che persero la vita nel sisma del 6 aprile 2009.

A causa del coronavirus non ci potrà essere la tradizionale fiaccolata che attraversa il centro storico del capoluogo. Per questo tutti i sindaci del territorio questa sera commemoreranno l’undicesimo anniversario del sisma del 2009 e renderanno omaggio alle 309 vittime che persero la vita in quella drammatica notte.

I comitati dei familiari delle vittime e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, hanno lanciato un appello a tutto il Paese: ciascuno illumini le proprie finestre e i propri balconi, con la luce del cellulare o una candela, alla mezzanotte tra il 5 e il 6 aprile.