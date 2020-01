La Marsica festeggia Sant’Antonio, in migliaia alle cuttore di Collelongo e Trasacco. Rivive la Panarda di Villavallelonga

Collelongo. Non si sono curati delle temperature rigide e dell’umidità e ancora una volta in migliaia sono scesi in strada per onorare Sant’Antonio. Grande festa ieri notte a Collelongo, Villavallelonga, Trasacco, Celano e in tanti altri comuni del territorio per il protettore degli animali. A Collelongo le cuttore sono state aperte nel tardo pomeriggio e hanno chiuso le porte solo questa mattina all’alba. Vino caldo e cicerocchi sono stati distribuiti senza sosta ai migliaia di visitatori che hanno preso parte alla festa.

Erano più di 90 le famiglie di Villavallelonga dove è stata servita la Panarda. La cena pantagruelica che inizia alle 20 e va avanti per tutta la notte ancora una volta ha visto centinaia di persone coinvolte in un rito studiato anche dagli antropologi presenti in paese. Come sempre ogni famiglia dove è stata servita la ricca cena ha ospitato tra le 25 e le 30 persone oltre ai musici che hanno animato la festa per tutta la sera.

Fuochi accesi e granturco sul fuoco anche a Celano, Trasacco, Paterno e San Benedetto dei Marsi di Avezzano con musica e canti di un tempo ad accompagnare la serata. Anche in questo caso sono stati diversi i punti ristoro allestiti in paese con la preparazione delle pietanze tipiche e il vin brulè a condire tutto. Oggi la festa andrà avanti in tante altre località del territorio, da Civitella Roveto a Sante Marie fino ai comuni della Marsica orientale.