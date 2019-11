La Marsica e l’Abruzzo sposano la tradizione americana del Black Friday, negozi aperti con le migliori offerte

Avezzano. Anche la Marsica e l’Abruzzo hanno deciso di sposare la tradizione americana del Black Friday, giornata di sconti imperdibili in cui le catene di negozi e centri commerciali metteranno in vendita i loro prodotti scontati. Un modo simpatico ed economico per dare il via alle compere di Natale. Una giornata che proseguirà il 2 dicembre, in occasione del “Cyber Monday”, giornata sulle offerte per i prodotti I-tech. Non solo sconti online ma anche nei negozi fisici: boutique del centro, centri commerciali e attività commerciali aprono le porte alle promozioni straordinarie seguendo la scia della tradizione statunitense. Il venerdì nero, che da anni è ormai atteso dalle famiglie, è finalmente arrivato. I consumatori sono pronti a prendere i propri prodotti preferiti a prezzo imbattibile.

Il Codacons ha elaborato uno studio dedicato alla settimana degli sconti che quest’anno genererà, secondo una propria indagine, a livello nazionale un giro d’affari pari a circa 2 miliardi di euro, con una crescita prevista del +20% sul 2018. “Anche in Abruzzo un numero crescente di cittadini approfitterà dell’evento per fare acquisti, e non solo di prodotti tecnologici”, spiega l’associazione dei consumatori, “in base alle stime Codacons in regione si spenderanno circa 43 milioni di euro durante la settimana del Black Friday, una spesa in crescita sia perché aumenta il numero di catene commerciali e negozi che aderiscono all’iniziativa, sia perché molti consumatori approfitteranno degli sconti per anticipare i regali di Natale. Al punto che”, conclude il Codacons, “in Abruzzo quest’anno 1 regalo su 5 sarà acquistato proprio tra il venerdì nero e il Cyber Monday”.