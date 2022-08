La Marsica diventa capitale del Blues: cantanti internazionali ad Alba Fucens

Avezzano. Arriva in Centro Italia il grande Soul/Blues di scena nella Marsica, appuntamento da non perdere per un festival di altissimo profilo artistico. Il festival si terrà all’Anfiteatro Romano di Alba Fucens nei giorni 18 e 19 Agosto 2022.

Programma

18 Agosto

Ore 21.00

Jane Jeresa

È una cantante e autrice Gospel/soul, e blues di origini Africane, è considerata a pieno titolo una voce eccellente con grande impatto sulla scena mondiale della musica Gospel,soul e blues attirando il vivace interesse della critica di settore.

Il suo cantato (emozionato ed emozionante) e la sua fisicità (energica ma sensuale) sono il vettore di una communicazione semplice e viva, pura e generosa che avvolge di sè l’auditorio in un donarsi che non conosce risparmio, evocando con efficacia una sua grande musa ispiratrice, Aretha Franklyn.

Nonostante la sua giovane formazione Jane vanta già un serio e nutritissimo percorso live anche nelle più significative ribalte dedicate alla musica afroamericana come ad esempio in Italia (con incursioni in Svizzera e Germania).

Dopo “Enough is Enough” e “Step Into The Groove” (Ammonia Records), i due LP registrati con, la sua band originaria Jane J’s Clan, nel giugno 2017 Jane presenta “Runaway Man”, il primo singolo di sua composizione (Ultrasound Records).

Alla fine del 2017 è stato pubblicato il suo primo EP di brani inediti, connotati da raffinati (ma communicativi) arrangiamenti che coniugano – in una felice amalgama – ritmi africani a sonorità soul e jazz.

Il suo ultimo album, “FREEDOM” (Tank OF Music), pubblicato nel Giugno del 2022, contiene brani a sua firma di impronta Soul, Blues e Funk, il genere che esprime il sentimento profondo della più autentica Black Music.

19 Agosto

ore 21.00

Debby Moore and The Nessie Scream

La stupefacente Debby Moore Morgan and the Nessie Scream aprirà il 19 agosto con uno spettacolo scoppiettante. La chitarrista e cantante Debby si esibirà interpretando la musica del grande Gary Moore passando per il rock/blues di Steve Ray Vaughan e il rock del mitico Jimi Hendrix.

Ore 22.00

Claudia Ginga and Neo Soul Project

Ginga è una cantante di colore, dotata di una splendida voce con le caratteristiche tipiche e proprie delle “voci nere”. Il suo repertorio spazia dal blues, al soul, al jazz, all’ r&b, al gospel.

Fra le altre cose, Ginga è attualmente corista della famosa vocal coach e cantante americana, regina del Gospel in Italia, Cheryl Porter e nel 2014 ha partecipato, sempre come corista, all’album di Mario Biondi “A very special Mario Christmas”.

Si è esibita come solista nel suo progetto “Ginga in Jazz” per l’inaugurazione della 73° mostra del cinema di Venezia 2016, presso la prestigiosa location dell’hotel Danieli di Venezia.

Nel settembre 2016 ha partecipato come corista di Zucchero con gli Halleluja Gospel Singer & Cheryl Porter alla trasmissione televisiva andata in onda su Rai 1 “Partigiano reggiano” ed ai concerti che Zucchero ha tenuto il giorno 25/09/2016 all’Arena di Verona ed a Venezia in piazza San Marco il giorno 03 e 04 luglio 2018.

Nel 2017 è uscito il primo EP di Ginga intitolato “Spring Time” prodotto ed arrangiato dal maestro Felice Del Gaudio (Dalla, Antonacci, Mingardi, Emy Stewart) per Irma Records.

Nel novembre 2018 è uscito l’ultimo album di Eros Ramazzotti “Vita ce n’è” al quale Ginga ha collaborato come corista in alcuni brani.

Recentemente ha partecipato come corista con gli Hallelujah Gospel Singers alla trasmissione di Sky “E poi c’è Cattelan” accompagnando Marco Mengoni.

Nella tournee estiva 2019, ha avuto l’onore di essere accompagnata dal grande musicista americano Stan Sargeant, storico bassista di Al Jarreau, e di altri grandi artisti internazionali quali Keb Mo, Jody Watley, Bobby Caldwell, Keiko Matsui, Dave Koz, Leonard Cohen, Mindi Abair, Bobby Lyle, Lou Bega, Jonathan Butler, Barry Manilow….

Ginga ha esportato i suoi spettacoli oltre i confini nazionali, esibendosi in Grecia, Svizzera ed anche in Ucraina per l’occasione del Giubileo del Jazz come unica ospite in rappresentanza del vecchio continente.

Direzione artistica Luciano Anselmi.

Prevendite online

Diyticket: www.diyticket.it

i-ticket: www.i-ticket.it

Per info e prenotazioni 338-8731308

Nel caso di maltempo i concerti si terranno al Castello Orsini di Avezzano.