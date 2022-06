La Marsica dice addio a Vincenzo Micangeli, noto consulente del lavoro e appassionato musicista

Avezzano. Avezzano e la Marsica tutta piangono la perdita di Vincenzo Micangeli, noto consulente del lavoro e appassionato musicista. Aveva 76 anni ed era originario di Magliano ne’ Marsi. Da giovane si era avvicinato alla chiesa, poi aveva messo su famiglia, rimanendo sempre un punto di riferimento nella comunità.

“Ci sono notizie che non vorresti mai sentire, pezzi di vita che muoiono insieme alle persone”, ha scritto su Facebook il presidente dell’ordine dei commercialisti e revisori contabili, Valerio Dell’Olio, “te ne sei andato con il tuo solito stile garbato, lieve e discreto, quasi a non voler disturbare nessuno o far pesare la tua dipartita, così com’è sempre stato il tuo vivere. Nei miei ricordi rimarrà il tuo sorriso dolce che mi accolse da ragazzo alle prime armi e che poi mi ha accompagnato sono ad oggi. Che la terra ti sia lieve, il tuo passaggio in questa vita terrena, non di meno, ha tracciato il solco. Ciao amico mio, ciao Vincenzo, ciao Dr. Micangeli”.

Micangeli era un uomo riservato e molto apprezzato nell’ambiente lavorativo e non solo. Era pacato e gentile.

È possibile dare un ultimo saluto a Micangeli nella Casa Funeraria Rossi in via Nuova 93 ad Avezzano, domani, sabato 25 dalle 9 alle 15.

I funerali i funerali ci saranno domani, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale dello Spirito Santo ad Avezzano con partenza dalla Casa Funeraria Rossi. Dopo il Rito Funebre la sepoltura avverrà nel cimitero di Antrosano.