La Marsica dice addio a Lucia Terenzi, storica tabaccaia di piazza Corbi: trovata senza vita in casa

Avezzano. È stata trovata questa mattina senza vita nella sua abitazione Lucia Terenzi, 65 anni. A lanciare l’allarme la figlia, Valentina che, non riuscendo a mettersi in contatto con la madre né ad aprire la porta dell’abitazione in quanto chiusa da dentro, ha allertato i vigili del fuoco.

Una volta entrati in casa i vigili del fuoco insieme agli operatori del 118 non hanno potuto che costatare la morte della donna.

Lucia Terenzi aveva da poco subito un’operazione al cuore e da una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna si sia alzata dal letto e sia stata colta da un malore improvviso.

La donna, molto conosciuta nella Marsica perché gestiva una tabaccheria in piazza Corvi, lascia la figlia Valentina e tre nipoti.

Per un ultimo saluto è possibile far visita alla casa funeraria Rossi in via Nuova 93 ad Avezzano, oggi venerdì 17 giugno, dalle 16 alle 19 e domani sabato 18, dalle 9 alle ore 14.

I funerali sono previsti per sabato 18 giugno alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Gioia Dei Marsi con partenza dalla casa Funeraria Rossi. Dopo la cerimonia la sepoltura avverrà nel cimitero di Gioia Dei Marsi, paese di cui era originaria Terenzi.