La Marsica dice addio a Giovanni “il siciliano”, il meccanico appassionato di auto e moto

Massa d’Albe. La Marsica a lutto per la morte di Giovanni Di Peri, motociclista meccanico, appassionato di auto. Di Peri, di origini siciliane, era ormai “marsicano di adozione”, aveva vissuto diversi anni in Valle Roveto per poi trasferirsi a Massa d’Albe. Sposato con due figli era molto conosciuto in tutto il territorio, per la sua passione per le auto e le moto.

Era conosciuto da tutti solo come “il siciliano”, era affezionato e orgoglioso delle sue origini. Ha combattutto contro una malattia per molti anni. Aveva 53 anni.

Lascia la moglie, Morena Ariasi e due figli: Angela e Salvatore.

I funerali saranno celebrati domani, lunedì 10 ottobre, alle 16, nella chiesa di Massa d’Albe.