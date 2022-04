La Marsica commemora il 77esimo anniversario della liberazione, ecco tutti gli appuntamenti

Avezzano. Sventolano i Tricolori nella Marsica in occasione del 25 aprile. Ad Avezzano l’amministrazione e il consiglio permanente delle associazioni d’arma della città hanno organizzato una cerimonia che inizierà alle 10.30 nel piazzale antistante la chiesa della Madonna del Passo. Ci sarà la deposizione della corona d’alloro al monumento all’alpino e al monumento alla “Libertà di tutti i popoli” e i saluti del presidente di Assoarma capitano Floriano Maddalena e del vicesindaco facente funzioni Domenico Di Berardino.

A Capistrello l’amministrazione celebrerà la memoria dei 33 martiri con una manifestazione che si terrà nei pressi del monumento di piazzale della stazione a partire dalle 11. Sempre nella mattinata il consiglio comunale in seduta straordinaria, conferirà l’attestato di cittadino benemerito della città di Capistrello alla memoria di Antonio Rosini, per essersi prodigato nel corso della sua vita nella testimonianza attiva dell’eccidio dei 33 martiri. Alle 16.30 nella sala Ottaviani l’onorevole Emanuele Fiano presenterà il suo libro “Il profumo di mio padre” in un evento organizzato dal circolo del Pd. A Tagliacozzo è previsto il raduno alle 10.30 nell’atrio del municipio da dove in corteo si raggiungerà il monumento ai caduti nel parco della Rimembranza. Alle 11 ci sarà la cerimonia con la deposizione della corona da parte del sindaco Vincenzo Giovagnorio, il discorso del primo cittadino emerito Dino Rossi e la benedizione del parroco don Ennio Grossi.

Il sindaco di Civitella Roveto, Pierluigi Oddi, renderà omaggio ai caduti di tutte le guerre con la deposizione di una corona d’alloro alle 10.30 al monumento della frazione di Meta e alle 11 a quello di Civitella Roveto. A Canistro il sindaco, Gianmaria Vitale, renderà omaggio al monumento ai caduti di Canistro Superiore alle 11.45 e di Canistro Inferiore alle 12.45, mentre a Sante Marie il primo cittadino, Lorenzo Berardinetti, deporrà una corona prima alla lapide di Antimo Ermili alle 16 e poi al monumento ai caduti alle 16.30. A Balsorano il sindaco, Antonella Buffone, deporrà una corona d’alloro al monumento ai caduti di Balsorano alle 11 e di Ridotti alle 12. L’amministrazione comunale di San Vincenzo, con il sindaco Carlo Rossi, parteciperà alla cerimonia per i 33 Martiri a Capistrello.

A Celano la sezione locale di Rifondazione comunista questa mattina ha diffuso un volantino sulla storia e sui valori del 25 aprile.