La Marsica affonda ma la Asl ci snobba difesa dalla Regione: i vertici si dimettano subito

Aielli. “C’è stata ieri la seconda adunanza dei sindaci marsicani in cui si è discusso della gravissima situazione in cui versa la nostra sanità. Imbarazzante l’assenza della direzione generale che, per la seconda volta in sette giorni, snobba il nostro invito. Imbarazzanti gli interventi dei vertici e regionali e della nostra azienda sanitaria locale, che dimostrano purtroppo una evidente alienazione rispetto al dramma che sta vivendo quotidianamente il nostro territorio. Hanno snoccciolato dati alla rinfusa, rigorosamente in smart working, provando a far passare la tesi assurda seconda la quale tutto è stato fatto. Niente di più falso”.

Falso anche questo! Basta guardare come si sono attrezzati prudentemente in altre province e asl abruzzesi, per afferrare l’inadeguatezza della nostra governance, che non è stata minimamente in grado di far fronte a questa seconda ondata”.

“Le responsabilità sono enormi, lo dicono i numeri, lo gridano gli infermieri, i medici, i pazienti, in ogni modo. Tardivi nell’ azione, lacunosi nella programmazione, inesistenti su tutto il resto. Alla luce di una manifesta incapacità, se ci fosse un minimo di dignità, avrebbero dovuto dimettersi. Visto che ciò non è avvenuto, visto che nessuno, in regione, li ha almeno indotti a farlo, come sindaci non possiamo fare altro che chiedere il commissariamento della ASL 1”.