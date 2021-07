La Majella misteriosa, affascinante e selvaggia: le nostre montagne raccontano (FOTO)

esso non è il monte più alto d’Abruzzo visto che ben 119 metri è la differenza tra i 2912 m del Gran Sasso e i 2793 m del Monte Amaro, la vetta più alta di tutto il gruppo montuoso.

Secondo la leggenda, la Pleiade Maja, la primogenita di 7 sorelle, la più bella ma anche la più timida, fuggì dalla Frigia per portare in salvo il suo unico figlio Ermes, il gigante, caduto in battaglia. Dopo un lungo viaggio si rifugiò tra i boschi dei monti d’Abruzzo per cercare l’erba miracolosa in grado di salvare il suo amatissimo figlio. La montagna, ricca di erbe medicamentose, era purtroppo coperta dalla neve così ogni suo tentativo di ricerca fu inutile. Ermes morì e la madre sconvolta dal dolore lo seppellì sul Gran Sasso. Oggi chiunque osservi da levante l’imponente massiccio può riconoscere nel profilo della catena montuosa il “Gigante che dorme”. Maja inconsolabile vagò a lungo per i boschi, poi logorata dal pianto e dal dolore esalò l’ultimo respiro sul monte che l’aveva accolta e che oggi porta il suo nome: La Majella. La montagna prese così la forma di una donna impietrita dal dolore riversa su se stessa con lo sguardo fisso al mare.

All’interno del Parco Nazionale dalla Majella si trovano vaste aree di natura selvaggia con una biodiversità di importanza europea e mondiale. Dal 1991 la Majella è uno dei tre parchi nazionali d’Abruzzo. Maestosa e aspra presenta scenari decisamente unici sotto l ́aspetto escursionistico, geologico, floristico e faunistico. Diversi sono gli itinerari che partono dai caratteristici borghi sparsi nel territorio (Caramanico, Campo di Giove, Pescocostanzo, Pacentro, Roccamorice) e portano gli escursionisti fino alla vetta più alta del Monte Amaro.

La vetta maggiore della Majella è raggiungibile solo dopo aver percorso lunghi ed estenuanti itinerari che presentano notevoli dislivelli. Noi abbiamo scelto quello più aspro e suggestivo che partendo dal Blockhaus ci porta in vetta, a 2793 m di quota del Monte Amaro.