La magia del presepe rivive nelle opere di due artisti marsicani. A Petrella Liri l’esposizione natalizia

Petrella Liri. Case, strade, fuochi, pastori, animali e l’immancabile Sacra Famiglia. Il presepe, da sempre fa parte della cultura italiana, simbolo del Natale per eccellenza, torna a rivivere a Petrella Liri, frazione del Comune di Cappadocia, grazie a Angela Moscatiello e Andrea D’Innocenzo, artisti per passione come amano definirsi che hanno dato vita alla prima edizione di “Presepi in mostra”, esposizione di presepi artigianali realizzati interamente a mano.

Per la prima volta, la Chiesa di San Michele Arcangelo, a Petrella Liri, ospita una mostra di presepi creati dalla fantasia di due abitanti del Paese, mamma e casalinga lei e amministratore di condomini lui che con la loro creatività hanno dato vita a delle vere e proprie opere d’arte.

La realizzazione di un presepe richiede settimane di lavoro, alte capacità manuali e un tocco di ingegneria. La passione di questi due artisti della Marsica, li porta a curare tutto nei minimi particolari utilizzando legno, stoffa, plastica, ferro, cartongesso e addirittura le pigne degli alberi impiegati, ad esempio, per la costruzione dei tetti delle case. Materiali di scarto riconvertiti a nuova vita grazie alle sapienti mani di Andrea D’Innocenzo e Angela Moscatiello.

“Presepi in mostra” racchiude in sé due modi di concepire il presepe ed è questo che rende unica questa esposizione. Da una parte ci sono i capolavori di Andrea D’Innocenzo, che sceglie come set, ad esempio, una piazza di un paese, da sempre luogo di aggregazione dove troviamo la signora con il suo banco di frutta e verdura (anch’esso costruito interamente a mano), il pastore che si scalda vicino al fuoco, l’oste che accoglie i clienti nel suo locale, il mulattiere e il suo asino che scendono le scale che conducono alla piazza.

E poi ci sono le creazioni presepistiche di Angela Moscatiello, di ispirazione napoletana, realizzati su vecchi pezzi di albero, tronchi e radici trovati nei boschi dei dintorni. Immancabili, nei suoi presepi, il pastore dormiente disteso su un giaciglio d’erba, collocato lontano dalla Grotta della Natività, e il pescatore collegato forse alla simbologia del pesce utilizzata dai primi cristiani.

La mostra inaugurata l’8 dicembre, in occasione della Festa dell’Immacolata, nel primo week end di apertura ha riscosso un grande successo di pubblico. Tante le persone che, saputo dell’iniziativa attraverso la pagina Facebook Presepi in mostra, Petrella Liri – Abruzzo, si sono recati ad ammirare con i propri occhi le bellezze di questi capolavori.

La mostra, con ingresso gratuito, rimarrà aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2019 con i seguenti orari differenti per ciascuno giorno:

Sabato, 8 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Domenica, 9 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 11.15 (seguirà la messa)

Sabato, 15 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Domenica, 16 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 11.15 (seguirà la messa) e dalle 15.30 alle ore 18.00

Sabato, 22 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Domenica, 23 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 11.15 (seguirà la messa) e dalle ore 15.30 alle ore 17.00

Lunedì, 24 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Martedì, 25 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 11.15 (seguirà la messa)

Sabato, 29 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Domenica, 30 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 11.15 (seguirà la messa)

Lunedì, 31 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 16.30

Sabato, 5 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Domenica, 6 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 11.15 (seguirà la messa)

