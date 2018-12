La magia del Natale nel paese dei Presepi, a Petrella Liri prende vita anche nel week end l’esposizione delle opere

Petrella Liri. Nella chiesa principale di Petrella Liri, frazione del Comune di Cappadocia prende vita, anche nel week end di Natale, la prima edizione di “Presepi in mostra”, l’esposizione di presepi realizzati da Andrea D’Innocenzo e Angela Moscatiello, abitanti del paese stesso.

Una mostra con una forte identità in cui sono esposte opere d’arte frutto di questi due amanti dell’artigianato. Una passione per la magia del Natale che ha tirato fuori tutta la loro creatività. I loro presepi, dieci di diverse dimensioni, stupiscono per l’originalità e bellezza suscitando emozioni e stupore.

L’esposizione, allestita nella Chiesa di San Michele Arcangelo, ha ottenuto riconoscimenti dal sindaco del Comune di Cappadocia, venuto in visita lo scorso fine settimana, il quale ha definito la mostra “uno spettacolo, opere d’arte nel nostro Comune: sosteniamo l’artigianato locale”.

Nei primi due week end della mostra sono stati tanti i visitatori che saputo dell’iniziativa dai social network, dagli articoli usciti sulla carta stampata e sul web e dal passaparola, si sono recati di persona ad ammirare questi piccoli capolavori.

La mostra, con ingresso gratuito, rimarrà aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2019 con i seguenti orari differenti per ciascuno giorno: sabato dalle 16 alle 18, domenica dalle 10 alle 11.15 (seguirà la messa) e dalle 15.30 alle 17. Lunedì dalle 15 alle 16.30, martedì 25 dalle 10 alle 11.15, cui seguirà la messa, sabato 29 orario dalle 15 alle 16.30, domenica dalle 10 alle 11.15 con messa dopo l’orario di chiusura, lunedì 31 dalle 15.30 alle 16.30, sabato 5 stesso orario, mentre domenica 6 gennaio dalle 10 alle 11.15.

Non si escludono aperture straordinarie vista la grande richiesta da parte di visitatori. Per questo è consigliabile seguire la pagina ufficiale di Facebook Presepi in mostra, Petrella Liri – Abruzzo per ricevere comunicazioni del caso.