La magia del Natale arriva al Castello Piccolomini di Balsorano, tour in treno tra i paesaggi della ferrovia vecchia

Balsorano. “In treno al magico castello di Balsorano”, un tour in treno lungo la ferrovia vecchia per scoprire in maniera diversa il Castello di Balsorano. Il tour è previsto per domenica 21 dicembre con partenza da Avezzano alle ore 10.15 e da Roccasecca alle 9.34.

Il treno percorrerà uno dei tratti più caratteristici in abruzzo tra Canistro, Isola Liri e Civita D’Antino. Per chi vorrà ci sarà anche la possibilità di pranzare all’interno del castello. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’email salviamo.avezzanoroccasecca@gmail.com oppure chiamare il 333 26034627 (Emilio) o 3398290627 (Rosaria)