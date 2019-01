La magia dei Fab Four rivive grazie a BeatleStory, show celebrativo dei baronetti inglesi

Avezzano. Dopo il successo ottenuto alla prima edizione di Festiv’Alba, BeatleStory ha raggiunto il Teatro dei Marsi lo scorso 25 gennaio in occasione della Stagione Musicale 2018/19, targata Harmonia Novissima. BeatleStory è un live show multimediale che, attraverso un magico viaggio di circa 2 ore, ha ripercorso l’intera storia dei mitici Fab Four dal ’62 al ’70, in un concerto con oltre 40 dei loro più grandi successi! Partendo dalle strade di Liverpool, attraversando gli anni della Beatlemania fino ai grandi capolavori in studio, i quattro musicisti, Claudio Iemme, alias Paul McCartney, Patrizio Angeletti, nelle vesti di John Lennon, Roberto Angelelli nei panni di George Harrison e Armando Croce, alias Ringo Starr, si sono esibiti con brani come She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Twist and Shout, Yesterday, All You Need Is Love, Come Together, Let It Be ed Hey Jude. Un concerto elettrizzante che, attraverso la favola musicale più bella ed emozionante di sempre, ha riportato il pubblico marsicano indietro negli anni ’60, quando una band rivoluzionò il mondo con le sue canzoni. A metà tra il concerto e il teatro, la musica è stata affiancata da video d’epoca, costumi, strumenti vintage e un’affascinante scenografia che ha rievocato il clima della Swinging London di oltre 50 anni fa, passando attraverso spezzoni di filmati originali dei memorabili live, fino ad arrivare al viaggio psichedelico di Sgt. Pepper, alle atmosfere più hippy di Magical Mystery Tour e alle proteste studentesche degli anni Settanta. Un live show imperdibile e capace di far danzare chiunque sulle note del gruppo che ha cambiato la storia della musica: The Beatles.

Antonella Valente

Foto Silvia Salvatore @Trend&Moda