La Madonna di Pietraquaria torna a sfilare per le strade della città [Foto]

Avezzano. La Madonna di Pietraquaria torna a sfilare per le strade della città. Dopo due anni di fermo delle celebrazioni pubbliche in onore della patrona questa mattina la processione, che da sempre caratterizza la giornata del 27 aprile, ha percorso di nuovo il centro della città.

Dopo le celebrazioni eucaristiche delle 6, delle 7 e delle 8 si è tenuta una prima processione che dalla cattedrale percorrerà via Marconi, piazza della Repubblica, piazza Torlonia (lato Sud) e via Napoli.

Alle 10, poi, è stata celebrata da monsignor Emidio Cipollone, arcivescovo di Lanciano e Vasto, una messa al termine della quale è partito il corteo religioso che ha attraversato via Napoli, via Canada, via America, via Roma, con una breve sosta davanti alla targa in ricordo dell’incoronazione della Madonna, piazza Torlonia, via XX Settembre, via Garibaldi, via Corradini, piazza Risorgimento per tornare in cattedrale.

Tante le persone che hanno preso parte alla processione, i rappresentanti istituzionali, le confraternite e i fedeli che hanno voluto così onorare la loro patrona. Altre celebrazioni sono previste nel pomeriggio. Alle 18 al santuario della Madonna di Pietraquaria e alle 18.30 in cattedrale.