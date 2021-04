La Madonna di Pietraquaria, la luce di un luogo di pace in un ciondolo realizzato a mano

È la Madonna alla quale sono devoti tutti gli avezzanesi. Il suo culto è custodito in un Santuario che si trova sul Monte Salviano ad Avezzano, in provincia dell’Aquila. Il suo culto è avvolto da numerose storie e leggende, che sono legate indissolubilmente a una cominità che anche quest’anno non potrà vivere come ogni anno la festa organizzata in suo onore il 27 aprile.

Si racconta che la Madonna di Pietraquaria fece piovere abbondantemente sulle terre aride e secche del Fucino, regalando così abbondanti raccolti. La storia legata al suo culto ad Avezzano passa anche per una “lite” tra la frazione di Cese ed Avezzano che “se la contendevano”. Raccontano che gli avezzanesi accesero per lei dei fuochi talmente alti e imponenti che la Madonna si girò verso Avezzano, incuriosita e da allora divenne la protettrice della città.



Il santuario della Madonna di Pietraquaria è quel luogo che tanti avezzanesi per tutto il mese il maggio raggiungono alle prime luci dell’alba, a piedi.

È un luogo molto spirituale, appagante, di equilibrio. Rimanere qualche minuto davanti alla statua della Madonna riempie il cuore e nutre l’anima.

È un luogo di silenzio e quest’anno lo sarà ancora di più. L’emergenza sanitaria non permetterà i “focaracci”, non permetterà i canti e gli abbracci intorno alle calde fiamme accese di quartiere in quartiere. Ma nemmeno la pandemia riuscirà a mettere da parte l’amore e la devozione di una comunità di fedeli permeata da una luce che nulla può spegnere. Perchè è la luce di una madre che stringe al grembo il suo bambino. Ed è quindi segno di nascita e di vita.

