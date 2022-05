La Madonna del Ravone arriva anche alla “Fonte Vecchia”, la classe ’71 dona a Magliano un nuovo luogo di preghiera (VIDEO)

Magliano de’ Marsi. Ogni giorno del mese di maggio si sale a “Monte Ravone”, all’alba. Per pregare. Una silenziosa e commossa comunità di fedeli, composta soprattutto di anziani del paese, sale su e partecipa alla messa delle sei. A Magliano de’ Marsi è una tradizione, è “il mese mariano al Ravone”, una piccola collina, ai piedi del Monte Velino.

La strada però è di montagna e pertanto non è sempre percorribile in modo agevole. E così è arrivata l’idea della classe del ’71: tanti “giovani 50enni” che si sono rimboccati le maniche e si sono dati da fare per regalare, con i soldi non ancora utilizzati, rimasti dopo la raccolta per la festa del paese dello scorso anno, una nuova immagine della “Madonna del Ravone”. L’opera, realizzata a Castelli, con le ceramiche più pregiate, interamente made in Abruzzo, è stata posizionata nella località Fonte Vecchia.

Un luogo più facilmente raggiungibile da tutti, ora anche luogo di preghiera, di silenzio e di ritrovo.

Qui per settimane i componenti del comitato della classe ’51 hanno realizzato panche, staccionate, con tanto di pale e carriole alla mano. La nuova opera è stata “inaugurata” ma soprattutto benedetta, dal parroco di Magliano, don Emidio Cerasani, il Primo Maggio, alla presenza delle autorità e dell’amministrazione comunale. Presente per la celebrazione di una messa, anche don Angelo Di Bucchianico.

