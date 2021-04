La Madonna de’ Pietraquaria, il regalo di Enzo Lorè per Avezzano e la sua patrona (video)

Avezzano. Pubblichiamo il video di una poesia interpretata da Enzo Lorè, in arte Esse Quiss, un emozionante atto d’amore verso Avezzano e la sua Patrona.

Lorè è uno degli ultimi testimoni di un’epoca che ormai resta solo nei ricordi di pochi, e nelle sue parole, di dialetto in rima, c’è tanta tradizione e nostalgia per un mondo che piano piano scompare. Questo vuole essere non solo un bel messaggio per le vecchie generazioni, ma soprattutto un messaggio di speranza per le nuove, perché come dice un vecchio proverbio abruzzese “l’albero che ignora dove affondano le proprie radici, è destinato ben presto a cadere”. Di seguito il video