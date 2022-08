“La macchina del parroco è in via Francia”, una telefonata anonima fa ritrovare l’auto di don Claide

Avezzano. É stata ritrovata dopo una segnalazione anonima ai carabinieri, l’auto di proprietà del parroco della Cattedrale di Avezzano, don Claide Berardi. Il mezzo era stato rubato lo scorso sabato mentre il parroco stava celebrando la messa.

“La macchina del sacerdote si trova parcheggiata in strada, in via Francia”. Questo il messaggio pronunciato da una voce anonima al telefono. Un numero sconosciuto ha chiamato il centralino della centrale operativa dei carabinieri di Avezzano, che attualmente sono sulle tracce dei malviventi. L’auto, parcheggiata proprio in via Francia e in sosta a pochi metri dalla cattedrale, al momento del ritrovamento ha riportato qualche ammaccatura, senza i documenti all’interno.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i ladri sono entrati nella sacrestia, probabilmente per rubare oggetti di valore, quando improvvisamente hanno deciso di cambiare piano. Sembrerebbe che dopo aver visto le chiavi della macchina, i malviventi se ne siano illecitamente appropriati per cercare la Lancia Ypsilon del religioso.

Il colpo, secondo i primi accertamenti, è stato messo a segno da una coppia, probabilmente del posto, un uomo e una donna. I militari del nucleo operativo di Avezzano, guidati dal comandante Bruno Tarantini, stanno proseguendo con le indagini. Ritrovati dagli investigatori anche dei filmati che riprendono i protagonisti del furto sul fatto.