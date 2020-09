La lista “Magliano rinasce” di Marco Di Girolamo punta sulla riqualificazione del Borgo di Rosciolo

Magliano dei Marsi. La lista “Magliano rinasce”, con Marco Di Girolamo candidato sindaco, presenta ai cittadini un nuovo punto nevralgico del suo programma: la riqualificazione del Borgo di Rosciolo con la definitiva attuazione del progetto dell’Albergo Diffuso, anche mediante la creazione di uno sportello di consulenze teso alla esatta individuazione della proprietà degli edifici presenti nel borgo e per la compravendita degli stessi ad imprenditori intenzionati a concorrere alla realizzazione del progetto dell’albergo diffuso in parola; questi gli obiettivi che si prefigge Marco di Girolamo insieme alla sua squadra.

“Il Borgo di Rosciolo, con quello di Marano, costituiscono un fiore all’occhiello per Magliano”afferma il candidato Sindaco Marco Di Girolamo “e tutte le potenzialità di questi Borghi dovranno essere supportate dagli interventi dell’amministrazione. Noi di Magliano Rinasce siamo in possesso di tante e tali professionalità che certamente sapranno fornire una risposta ed una intensa partecipazione per accendere, finalmente, il motore del progetto dell’albergo diffuso”. Continua il candidato sindaco dicendo che tale progetto si realizzerà “anche con l’istituzione di uno sportello gratuito per il cittadino che intenda dipanare i titoli e le provenienze in ordine ai diritti di proprietà degli immobili interessati dal progetto e poter, quindi, vedere risolte eventuali problematiche esistenti”.

“Molte sono le proposte per lo sviluppo di Rosciolo” continua il candidato consigliere per la frazione di Rosciolo, Tiberio Tiberi. Lo stesso Abitante del Borgo e conosciutissimo in paese con l’amore per il suolo natio e l’esperienza accumulata in anni di partecipazione alla pro-loco e di attivi interventi sul territorio, unitamente alla propria esperienza lavorativa, ha pensato un programma di interventi fattibili ed ambiziosi.

Albergo Diffuso e recupero centro storico:

è nostra intenzione ripartire dai progetti vincitori del concorso internazionale per rilanciare l’idea dell’Albergo Diffuso, per la valorizzazione del territorio e la rivitalizzazione economico – sociale e culturale del Borgo di Rosciolo e Marano. Per noi è prioritario che si faccia chiarezza giuridica sui diritti di proprietà di molti fabbricati. Le comproprietà esistenti sui medesimi beni, ovvero l’incertezza dei diritti di proprietà sugli stessi, sono di ostacolo alla compravendita dei medesimi immobili da parte di cittadini ed imprenditori che abbiano intenzione di investire per ristrutturare per la valorizzazione del borgo. E’ nostra intenzione aiutarvi in questo compito, a volte arduo, offrendovi consulenze legali gratuite, anche con l’istituzione di uno sportello dedicato che, periodicamente, fornisca risposta certa ai quesiti della popolazione interessata. E’ un impegno che le molteplici professionalità presenti nella nostra lista potranno certamente assolvere, sia dal punto di vista tecnico che da quello più prettamente legale.

Patrimonio:

Sistemazione Angoli “Via delle Mura e Via Paolombara “, oggi occupati da Ruderi e Rovi, per il miglioramento dell’arredo urbano, realizzando aiuole con panchine; Realizzazione di una copertura sui campi da bocce, da poterli utilizzare anche nei mesi più freddi, essendo l’unico posto ,nel paese, adibito a svago e punto di ritrovo per giovani ed anziani;

Riconversione delle aie in parcheggi;

Riconversione del vecchio campo sportivo in un’area attrezzata per camping e sosta camper, l’area è già dotata di fognatura, impianto elettrico e di approvvigionamento idrico; Gli stessi spazi serviranno pure quali punti di raccolta della popolazione, in caso di emergenza sisma; Ristrutturazione degli ex edifici scolastici ( Elementari ed Asilo) oggi sede delle Associazione Pro Loco, Circolo Anziani ed ufficio postale; Sistemazione e messa in sicurezza dei giardinetti (parco giochi per bambini); Sistemazione e miglioramento dell’area di sosta per le visite a Santa Maria in valle Porclaneta;

Viabilità e manutenzione:

Interventi di ripulitura, manutenzione continua della strada Magliano Rosciolo garantendo visibilità nelle curve per la sicurezza di chi percorre la strada in auto, bici ed a piedi, soprattutto in prossimità delle curve in cui è facile imbattersi con animali e fauna selvatica e per il rispetto della bellezza del paesaggio. Maggiori attenzioni richiede anche la strada che conduce da Rosciolo a Santa Maria in Valle Porclaneta, meta di turisti che raggiungono l’abbazia anche in Pulman, con interventi straordinari per la messa in sicurezza dei tratti più a rischio e manutenzione ordinaria. Interventi urgenti su Via Cupa che in alcuni tratti presenta cedimenti del manto stradale. Una via estremamente importante per la sicurezza, quale via di uscita da Rosciolo e di servizio in situazioni di emergenze. Interventi di ripulitura dai cespugli di tutte le strade di campagna, tesi anche alla valorizzazione del territorio; Sistemazione del manto stradale con l’utilizzo dei sampietrini nel centro storico;

Corse Autobus

Richiesta alla società TUA Abruzzo tesa a reintegrare le corse di autobus soppresse, che provocano difficoltà e disagi per anziani e persone non automunite e, in ogni caso istituzione e/o rafforzamento di un servizio di navetta in favore degli stessi per i periodi meteorologicamente più difficili, specie per quanto attiene la frazione di Marano.