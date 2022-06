La libertà macchia il cappotto, presentazione del romanzo di Antonello Loreto

Avezzano. Giovedì 30 giugno, alle ore 18 nei giardini del Municipio di Avezzano in piazza della Repubblica, lo scrittore Antonello Loreto presenterà il suo nuovo romanzo “La libertà macchia il cappotto” edito da All Around.

Il comitato per la comunicazione culturale della Città di Avezzano ha organizzato la presentazione dell’ultimo romanzo di Antonello Loreto, scrittore aquilano che vive a Roma da molti anni, già autore di libri di successo come “La favola di Syd” e “Regina Blues”. L’evento, patrocinato dal Comune di Avezzano, sarà anche l’occasione per conoscere da vicino Antonello Loreto, uno scrittore che sa raccontare sempre storie originali. Modera l’incontro la giornalista Roberta Maiolini, l’ingresso è libero.