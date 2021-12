La Lega ad Avezzano “perde pezzi”: Mascigrande lascia il partito, con lui anche Di Pasquale e Bruni

“Questo centro destra a livello locale e non solo, non va bene. Troppi personalismi che hanno portato alla sconfitta di Avezzano e non solo. Vorrei evitare, che si ripetano gli stessi errori, fatti di veti, personalismi con le stesse guide di partito, dove regna l’immobilismo. Apprezzo il costante confronto con i colleghi dell’opposizione”.

Queste le parole di Alfredo Mascigrande, primo degli eletti in assoluto, in occasione del rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale, nelle elezioni amministrative del comune di Avezzano dell’autunno scorso, in coppia con Giuliana Di Pasquale, risultando il primo e la seconda più votate della lista “Lega Abruzzo”, raccogliendo insieme, oltre mille voti di preferenza, record di preferenze nei comuni della provincia.

Precisa Mascigrande, facendo anche riferimento al suo gruppo di riferimento “per coerenza abbiamo espresso due candidature nel centrodestra, sarebbe stato molto più facile per noi virare su altri lidi come hanno fatto in molti. Non ci appartiene e non lo abbiamo fatto come non può appartenerci la cultura della sconfitta calcolata come è accaduto ad Avezzano e anche in tanti centri marsicani alle ultime comunali”.

Prosegue, il consigliere: “Sono sempre stato di centro destra, in realtà più di centro, come ai tempi in cui sostenevo Forza Italia. Ho sempre votato il centro destra e continuerò su questo solco, ma dopo oltre un anno di vicinanza nella Lega, dove ci siamo candidati, mi trovo costretto a lasciare il partito di Salvini”. Incalza Mascigrande: “ho cercato sempre un confronto leale e sincero, ma nella Lega, per un motivo o per un altro, non esiste il confronto, troppo chiusi in sé stessi. Mi sento ripetere, che i voti nella Lega non contano e questo non è assolutamente condivisibile, perché il voto, è il segno della democrazia. Insieme ai miei tanti amici ci siamo