La karateka avezzanese Giorgia Di Cosimo oro agli Adidas Open d’Italia

L’associazione sportiva Karate Body & Soul Avezzano, diretta dal maestro Vittorio Bucceri, è stata protagonista al 20° Adidas opne d’Italia svoltosi al Play Hall di Riccione sabato

6 e domenica 7 aprile 2019. La competizione di altissimo livello internazionale, ha visto la partecipazione di circa 1800 atleti. La compagnia avezzanese era presente all’evento con 6 atleti: Giada Ciofani – cat. -59 Kg Femminile Juniores; Alex Tollis – cat. -68 Kg Maschile Juniores; Riccardo Di Cola – cat. -76 Kg Maschile Juniores; Pierfrancecsco Di Nicola – cat. -76 Kg Maschile Juniores; Giorgia Di Cosimo – cat. -68 Kg Femminile Under 21; Alessandro Colucci – cat. -84 Kg Maschile Under 21.

Tutti hanno dato il massimo, combattendo con coraggio e determinazione, vincendo diversi incontri e interpretando un karate di altissimo profilo tecnico-tattico. Il capolavoro però è stato realizzato Giorgia Di Cosimo che dopo avere battuto tutte le

avversarie della propria poole, tra cui due fortissime atlete del panorama karateistico internazionale, si è aggiudicata la Finalissima per il 1° e 2° posto. Una finalissima al cardiopalmo che ha visto Giorgia gestire con grande intelligenza l’incontro, prevalere sull’avversaria e conquistare la prestigiosa medaglia d’oro. Il maestro Bucceri ha commentato: “anche questa una giornata memorabile, non ho parole per descrivere quale orgoglio e onore ho avuto oggi a rappresentare la nostra Società. Si, a rappresentare… perché questo è il successo di tutti gli Associati della A.S.D. Karate Body & Soul Avezzano, Atleti agonisti e non, Tecnici e Genitori. Tutti insieme, in silenzio, con l’umiltà che ci ha sempre contraddistinto, abbiamo

raggiunto un altro straordinario risultato. Grazie a tutti.”