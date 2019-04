La Karate Doschi fa incetta di premi al campionato Italiano Juniores, ecco tutte le medaglie ottenute

Avezzano. Soddisfazione al campionato Italiano Juniores- fase regionale – e al settimo trofeo Castelnuovo per la Karate Doschi a Castellalto (Te). La Karate Doschi Abruzzo ha schierato in campo sette atleti, portando a casa ben sei medaglie, così suddivise: oro per Diego Di Cesare ( Juniores) che dopo tre incontri tutt’altro che facili, conquista il metallo più prezioso; oro per la “solita” Carola Federici ( Esordiente) che con la tenacia che la contraddistingue si aggiudica il gradino più alto del podio vincendo la finale con la compagna di palestra Camilla Valeri, anch’essa indomita.

Argento per Lorenzo Marini e Diego Fracassi (Esordienti) che hanno condotto con gran determinazione tutte le fasi di gara, cedendo il passo solo in finale, bronzo per Valerio Fracassi (Esordiente), che non si lascia sfuggire il podio, dando prova di grande crescita.

Infine, buona prestazione per Augusto Morzilli (Esordiente), che alla sua prima gara porta a casa un onorevole 7^ posto. L’emozione e la mancanza di esperienza hanno influito sul risultato ma non sulla determinazione del giovanissimo e promettente atleta. Diego Di Cesare, in virtù del titolo di Campione Regionale conquistato, disputerà la fase Nazionale del Campionato Italiano Juniores il prossimo 11 maggio, nella suggestiva cornice del PalaFijlkam di Ostia Lido.