La Griffe realizza mascherine in Tnt gratuite per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, ecco come averle

Avezzano. “Vivi per te stesso e vivrai invano; vivi per gli altri e ritornerai a vivere”. Questo il motto di La Griffe tendaggi e tappezzeria di Avezzano, che si sta mettendo a disposizione per la realizzazione gratuita delle mascherine.

“La Griffe Tendaggi e Tappezzeria vuole esprimere la propria solidarietà in un momento così delicato per il nostro Paese, volendo così mettersi a disposizione per la realizzazione gratuita delle mascherine”, hanno raccontato i responsabili, “siamo un’azienda che tratta tessuti per tendaggi e tappezzeria e quindi non disponiamo di tessuto conforme per la realizzazione delle mascherine, ovvero Tnt (tessuto non tessuto) trattato con polimero biodegradabile: trattamento indispensabile per ottenere la certificazione delle stesse.

Pertanto offriamo la nostra confezione gratuita per tutti coloro, privati o aziende, che dispongono di tale tessuto”.