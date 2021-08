La giuria di Gironi divini si prepara per incoronare il miglior Cerasuolo e il miglior Montepulciano d’Abruzzo

Siamo arrivati alla fase finale di Gironi divini. La nona edizione della manifestazione eno – gastronomica che promuove e valorizza le migliori case vinicole abruzzesi è giunta all’ultima serata. Dopo il tour nelle principali piazze della Marsica e le prime due serate a Tagliacozzo questo ultimo appuntamento sarà quello decisivo per i Cerasuoli e i Montepulciani da invecchiamento.

Come già per i due precedenti tornei anche questa sera i membri della giuria popolare si raduneranno nella terrazza del ristorante La Parigina di Tagliacozzo per degustare alla cieca i 10 migliori Cerasuoli e i 10 migliori Montepulciani da invecchiamento selezionati dalla giuria tecnica che si è riunita nelle scorse settimane. Tra questi dovrà essere scelto quello che merita la medaglia d’oro di Gironi divini.

Il primo appuntamento è per le 19.30 con la finale del Cerasuolo d’Abruzzo. “Il vino simbolo della nostra regione: il Cerasuolo”, ha commentato Franco Santini, direttore artistico della manifestazione, “quello più simpatico, più versatile, più conviviale. Mille sfumature di rosa per scoprire alcune delle etichette più piacevoli in circolazione: che sia per un semplice aperitivo a bordo piscina o per una bella cenetta estiva, con questi vi divertirete”.

Il secondo appuntamento, invece, sarà per le 21.30 e avrà come protagonista il Montepulciano da invecchiamento. “Finale col botto”, ha concluso Santini, “i campioni in rosso si sfidano a colpi di calice. Una batteria di grandissimi rossi, potenti, austeri, longevi. Qui il Montepulciano tira fuori il meglio di sé ed entra di diritto nel club dei grandi rossi italiani”.