La giunta dice sì alla nuova scuola di via Martiri di Onna, Iulianella: sarà una struttura sicura e accogliente

Pescina. La scuola di via Martiri di Onna si avvia alla riqualificazione, la giunta approvata il progetto definitivo per la ristrutturazione e l’adeguamento sismico. Sarà una struttura scolastica moderna quella che verrà realizzata al centro del paese proprio dove ora sorge la vecchia scuola. A frequentare la primaria saranno circa 100 bambini che da qualche anno sono stati ospitati in dei Musp a causa dell’inagibilità dell’edificio scolastico.

“Abbiamo approvato il progetto definitivo e a breve partirà l’iter per la gara d’appalto”, ha commentato soddisfatto il sindaco, Stefano Iulianella, “abbiamo ottenuto un finanziamento di un milione di euro dalla precedente giunta regionale per realizzare il primo step e abbiamo aggiunto poi altrettanti fondi direttamente dalle casse comunali per terminare il progetto”.

Il primo cittadino ha spiegato che “sarà una scuola tutta su un piano, realizzata con materiali di costruzione innovativi integrati con legno e acciaio. Ci saranno, nel primo stralcio che andremo a costruire, aule scolastiche e spazi comuni. Poi abbiamo messo in bilancio gli altri soldi per le fasi successive che ci permetteranno di realizzare i laboratori e le altre aree. Contiamo di far partire i lavori di demolizione entro maggio”.