La giunta di Castellafiume perde pezzi, il vice sindaco Marziale rassegna le dimissioni

Castellafiume. Il vice sindaco Martina Marziale rassegna le dimissioni. Marziale, ostetrica, ha deciso di abbandonare l’esecutivo. “Come nostro vice sindaco è stata apprezzata e ha condiviso con noi la fase iniziale della consiliatura, i problemi e le difficoltà ma anche i successi: il risanamento finanziario, gli equilibri di bilancio, la messa in sicurezza di parte del territorio, i lavori pubblici”, hanno spiegato gli amministratori comunali, “le dimissioni sono state motivate da “divergenze politiche” e scelte non condivise di cui, francamente, non ci siamo mai accorti.

Ne prendiamo atto, anche se non ne abbiamo avuto consapevolezza e non ci sono tracce nelle deliberazioni approvate. Stupiti e rammaricati facciamo i nostri auguri a Martina Marziale perché possa realizzare ciò a cui aspira”.