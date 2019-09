La giovanissima Eloisa Capone si impone ai campionati regionali di spada

Civitella Roveto. La giovanissima Eloisa Capone trionfa alla prima prova regionale di qualificazione di spada e si afferma per l’Abruzzo nella doppietta del Circolo Teate Scherma avendo la meglio su Chika Tange dell’Accademia Scherma Pescara per 15-8.

Una bella giornata di sport, apertasi sulle note dell’Inno di Mameli e che segna l’inizio della stagione schermistica in Abruzzo. Esprime grande soddisfazione l’assessore allo Sport di Civitella Roveto, Pierluigi Oddi, per lo straordinario successo della concittadina Eloisa Capone, che dopo un’ottima prova e dopo aver dominato la finale, ha strappa il anche il pass per la tappa di Qualificazione Nazionale di Bastia Umbra.

Il prossimo appuntamento è fissato al 29 febbraio e 1° marzo 2020 per il secondo anno consecutivo per la prova nazionale di sciabola Under 14 a squadre.