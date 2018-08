Ilaria Di Paolo incoronata Miss sorridi con noi, grande successo per l’evento dedicato alla solidarietà

Avezzano. Si è conclusa con un tripudio di applausi la serata d’incoronazione di Miss Sorridi con Noi, kermesse ideata e promossa dal fotoreporter abruzzese Antonio Oddi. Ieri sera, sul palco allestito nella splendida cornice di Villa Torlonia, nell’ambito della Settimana Marsicana organizzata dalla Pro Loco di Avezzano, protagonisti e spettatori si sono ritrovati a vivere un’esperienza speciale all’insegna della solidarietà, dell’unione e del divertimento, incarnando il vero spirito della manifestazione: affrontare la vita con il sorriso. Arricchita dalla presenza di un pubblico interessato e caloroso, e di tutti gli sponsor che hanno aderito con entusiasmo al progetto, la serata, condottacon brio e maestria dal giornalista ed inviato Rai Paolo Notari, ha preso vita con l’esibizione del cantautore abruzzese Antonio Tagliaferro, in arte An To, con il brano pop intenso e coinvolgente dal titolo “400 km fa”. Subito dopo è stata la volta dello showman Francesco Capodacqua, cantante dalla personalità frizzante e poliedrica che ha stupito i presenti con varie performance ed imitazioni esilaranti.

L’incoronazione della prima Miss Sorridi con Noi, momento cruciale dell’evento, ha visto sul palco la bellissima Ilaria Di Paolo, scelta non solo per la sua bellezza ma anche per la sua personalità sensibile ed altruista. Ilaria, 23 anni residente a Paterno, frequenta l’Università di L’Aquila ed è in procinto di laurearsi per realizzare il suo sogno: diventare una brava fisioterapista. Le sue giornate si dividono tra lo studio e le sue passioni, tra cui leggere, ballare, praticare sport, stare in compagnia della sua famiglia, del fidanzato Matteo e degli amici. È una ragazza socievole ed ama stare a contatto con le persone. Il suo entusiasmo ed il suo bellissimo sorriso l’hanno portata a spiccare fra tante ragazze e ad essere incoronata Miss Sorridi con Noi. Un’avventura speciale che Ilaria, sul palco, ha descritto così: “Sono onorata di ricoprire la carica di Miss del sorriso, poiché non si tratta di un’iniziativa come tante altre incentrata esclusivamente sulla bellezza esteriore, bensì di un progetto solidale volto ad aiutare gli altri, a trasmettere gioia e speranza a chi ne ha più bisogno grazie a piccoli gesti affettuosi, come un sorriso o una carezza sincera. Non vedo l’ora di vivere appieno questa esperienza unica nel suo genere, e per questo devo ringraziare con tutto il cuore Antonio Oddi”.

Ad avere il compito di incoronare la madrina del sorriso in questa prima edizione è stata la bellissima Denise Di Matteo, quinta classificata nell’edizione di Miss Italia 2005; la fascia è stata consegnata da Annamaria Di Gianfilippo dell’azienda specializzata in corsi di formazione Sapere Aude, mentre la titolare dell’agenzia di viaggi Top LineaLorenza Moro ha premiato Ilaria con una mini crociera. Subito dopo è salita sul palco la Super Nonna marsicana Lidia Macerola, un uragano di allegria, saggezza popolare e buon umore che ha ricevuto una targa-omaggio per l’impegno e i successi ottenuti in campo sociale dall’associazione sindacale Conapi L’Aquila, presieduta da Rosa Pestilli e rappresentata sul palco dalla giornalista e portavoce Claudia Ursitti. Dopo le barzellette e la vitalità della nonna sprint, si è esibito un altro artista molto apprezzato nel panorama musicale abruzzese: si tratta di Simone Cocciglia, giovane cantautore aquilano che ha proposto al pubblico il bravo dal titolo “Cercavo un senso”, con il quale ha vinto il prestigioso premio Mia Martini.

Applausi anche per l’esibizione delle giovani allieve della scuola di danza “Bailando” di Avezzano, gestita con talento e dedizione dai maestri Daniela Di Matteo eFederico Raschiatore: le bailandine junior, in arte “Diamond’s children” si sono esibite in un pezzo di Bachata e Salsa. Subito dopo sul palco l’esibizione della sedicenne cantautrice di Avezzano Laura Fantauzzo con il brano dal titolo “Briciole”, regalando al pubblico una voce potente e coinvolgente ed un’interpretazione brillante. Spazio anche ai momenti toccanti con la consegna della targa ricordo alla Famiglia Lisciani per il piccolo Pietro offerta dai Runners, dal Rotaract e dal VAS di Avezzano. Sul palco, i rappresentanti delle tre associazioni tra cui il presidente VAS Mario Di Renzo ed il consigliere Rotaract Francesca Fortuna hanno reso omaggio ai familiari di Pietro, piccolo grande campione dell’atletica leggera, raccontando la sua storia ed il suo coraggio nonostante la malattia. Insomma, una serata dedicata alla solidarietà a 360 gradi, senza mai rinunciare alla forza trainante del sorriso che contraddistingue il progetto solidale Miss Sorridi con Noi!