La giornata ecologica è diventata giornata di festa e responsabilità ad Avezzano, partecipazione a Caruscino

Avezzano. La giornata ecologica è diventata giornata di festa e responsabilità. Domenica a Caruscino di Avezzano i residenti hanno partecipato attivamente per ripulire le strade invase dai rifiuti. Nello specifico si sono occupati della pulizia di via Caruscino, via Buonarroti, via mercatini e traverse. Hanno partecipato molti cittadini volenterosi e le guardie ecozoofile. Tekneko ha dato il suo supporto con tre operatori, un mezzo e l’isola Igenio. Sono stati raccolti 200 chili di indifferenziato, 300 chili di vetro e 80 chili di plastica.

