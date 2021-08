La finale regionale di “Miss Be Much” sbarca ad Avezzano, domani serata in piazza con Miss Italia

Avezzano. La finale regionale di “Miss Be Much” sbarca ad Avezzano. Domani sera infatti, in occasione del tour di Miss Italia, in programma alle 21 in piazza Risorgimento, verrà eletta anche “Miss Be Much”.

In gara ci saranno 22 ragazze provenienti da tutto l’Abruzzo. La serata sarà presentata dal conduttore Luca Di Nicola. Direttore artistico dell’evento è Gabriele Zarroli.

Le ragazze saranno fotografate da Antonio Oddi. Esclusivista del concorso per la regione Abruzzo Marche e Molise Agenzia Pai in collaborazione con arte e spettacolo di Fabrizo Ferrini.