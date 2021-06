La Fim – Cisl entra per la prima volta nella Kromoss di Aielli, Tangredi: grande soddisfazione

“si convinse, la Fim che, non aveva perso per questioni di merito: aveva perso perché aveva osato “alzare la voce” in precedenza, anche ricorrendo al Giudice del Lavoro, per invocare il rispetto delle leggi e del contratto collettivo nazionale dei lavoratori, in favore dei diritti dei lavoratori, presi non troppo in considerazione dalla Direzione aziendale.

Qualcuno, poi, in modo indebito, provò a spiegare (si fa per dire) ai lavoratori che, la Fim non aveva preso in considerazione il fatto che, “l’azienda fosse stata sindacalizzata da poco”; che la Fim, con le sue posizioni “preconcette/ideologiche” (mai stupidata fu più vera) avrebbe portato alla chiusura della fabbrica ecc.: in buona sostanza che, la Fim, andava messa fuori. In questi ultimi 3 anni, la Fim, anche se fuori dalla rsu, non ha “perso” una virgola di quello che si è consumato dentro la fabbrica e, soprattutto, di quello che non è stato fatto a tutela dei lavoratori, da parte di chi avrebbe dovuto farlo: Sono tantissime le cose non fatte !

Quelle fatte, senza immaginazione, non arrivano a “2” e, certamente, non a causa del covid e non a vantaggio dei lavoratori. In questi 3 anni, sempre con la schiena dritta e la testa alta, la Fim ha assistito tanti lavoratori (sempre con successo) nelle controversie disciplinari e, attraverso l’informazione, ha puntualmente conversato con le maestranze, dalle quali, via – via, ha ricevuto fiducia, attraverso la sottoscrizione delle deleghe sindacali.

Fiducia che, ha portato la Fim, l’altro giorno, ad entrare di diritto, attraverso il voto democratico, nella rsu e nella rls, organismi nei quali, conta il sapere, non la prepotenza, la paura e/o le bugie, di quelli che “hanno perso”! Il voto dell’altro giorno, ha palesato, in valore assoluto che, la Fim e i suoi dirigenti sindacali, hanno svolto un ottimo lavoro dentro la fabbrica e che, al contrario, altri hanno sbagliato clamorosamente la porta a cui segnare un goal.

Alla Kromoss, bisogna ripartire dai diritti fondamentali, non dal pdr e dalla flessibilità degli orari (come se non bastasse quella concessa finora, senza risultati). Alla Kromoss, va imposto prima di tutto, il rispetto per i lavoratori, attraverso l’applicazione del Ccnl in tutte le sue parti (cosa ampiamente sottovalutata da chi avrebbe dovuto sbattere i pugni sul tavolo delle trattative); va ricondotta la Direzione aziendale al rispetto della sicurezza sul lavoro e, parallelamente al rispetto verso il sindacato: poi parleremo, di piano industriale, di orari, di pdr ecc.

Perintanto, la Fim-Cisl, felice del successo ottenuto, nel ringraziare tutti i lavoratori che l’hanno sostenuta, augura a Pierluigi Iacobucci (rsu e rls eletto in quota Fim), ogni fortuna, in questa missione sindacale/industriale e sociale”.